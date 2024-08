Sky, Ugolini: "C'è un centrocampista farebbe fare il salto di qualità al Napoli"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres? Valuterà Conte se schierarlo col Bologna o meno. Bisognerà valutare anche le condizioni di Kvaratskhelia. Il problema non è Neres, ma il mercato che deve essere setacciato in tempi più brevi.

Manna a Londra? Non lo confermo. Il mercato inglese è abbastanza saturo, il Chelsea non abbassa le richieste per Lukaku. Anche dall’Arabia si son mosse poche cose, si pensava che dopo gli Europei si sbloccasse il mercato ma non è andata così. Il Napoli ha la necessità di vendere Osimhen, ma le offerte sono al ribasso. Il Napoli non ha grandi acquirenti per Osimhen, ma Manna deve trovare la chiave giusta per prendere i giocatori che sarebbero adatti al calcio di Conte. Il centrocampo è il settore da rinforzare prima di tutti. Gilmour può arrivare, McTominay farebbe fare un salto di qualità necessario alla mediana del Napoli. A Napoli deve venire gente senza fare le coppe, non è facile gestire quattro titolari per due posti considerando che si giocherà una gara a settimana”.