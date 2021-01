Sky, Ugolini: "La crepa tra ADL e Gattuso si può sanare. Il presidente non risponderà"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare il giornalista Massimo Ugolini: “Il presidente mercoledì scorso ha ribadito la fiducia a Gattuso con un tweet, non era una mossa prevedibile per quello che stavamo raccontando. Da questo punto di vista la società si è fatta sentire ma è chiaro che tutto quello che ha preceduto la fiducia data da De Laurentiis, le critiche e il casting su un altro allenatore, ha colpito Gattuso, come ha ribadito lui stesso oggi nell’intervista. Quelle del tecnico sono parole pesanti, dice di essere deluso e che si aspettava qualcosa di diverso. Credo che però sia una crepa che si possa sanare. Questa situazione di conflitto interno può fare il gioco del Napoli, il gruppo si è compattato ancora di più con l’allenatore. Nell’ultimo mese di dicembre una riflessione in più sul lavoro di Gattuso è stata fatta, nonostante il rinnovo dichiarato da De Laurentiis. Alla fine credo che il Napoli continuerà con Gattuso, De Laurentis non risponderà all’esternazioni del tecnico e apprezzerà la sua sincerità”.