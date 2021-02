Sky, Ugolini: "Napoli in emergenza da novembre. Il silenzio stampa ci dice una cosa"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rivelato le ultime in casa Napoli direttamente dagli studi romani dell'emittente satellitare: "La situazione non è serena dopo la dodicesima sconfitta stagionale, l'ottava in campionato. Crisi di risultato e anche di gioco. Contro l'Atalanta la voglia c'è stata, ma ci sono stati anche gli errori in fase difensiva e le non perfette condizioni dei calciatori. Giovedì ci sarà una partita molto importante col Granada, ma l'emergenza persiste e con questa emergenza Gattuso sta convivendo da novembre. Silenzio stampa? Indicativo sulla volontà di tenere compatto l'ambiente e mantenere la serenità in vista dei prossimi appuntamenti".