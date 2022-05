Sky, Ugolini: "Spalletti non può incassare e basta, normali certe reazioni se non viene tutelato dal club"

“Non c’è da sorprendersi se Spalletti reagisca in maniera un pochino scomposta in conferenza stampa se non vieni tutelato”

“Non c’è da sorprendersi se Spalletti reagisca in maniera un pochino scomposta in conferenza stampa se non vieni tutelato” Così parla dagli studi di Canale 8, ospite della trasmissione Ne Parliamo il Martedì, l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini: “È normale che il tecnico reagisca, mica può incassare e basta. Bisogna remare tutti nella stessa direzione, cosa ci si aspettava? Gli avevano chiesto di arrivare in Champions e lo ha fatto. Ancelotti? Non voleva andare via da Napoli, infatti voleva portare Ibrahimovic ma alla fine De Laurentiis decise di esonerarlo" ha dichiarato.