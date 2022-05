Sporteconomy, Vulpis: "Passaggio turno in Champions vale più vittoria della Conference"

"Solo l’ingresso in Champions porterà 15.6 mln di euro a Napoli e Juventus".

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy.it, ha parlato a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sugli introiti per l'ingresso in Champions League: "Solo l’ingresso in Champions porterà 15.6 mln di euro a Napoli e Juventus. Altri 5mln arriveranno dal market pool per la redistribuzione dei diritti televisivi, da aggiungere a questi c’è ancora da calcolare un’altra quota di 25/30 mln che derivano dal ranking storico del club nelle coppe negli ultimi anni. Per finire con tutta la parte collegata ai premi per i pareggi e le vittorie nelle gare dei gironi Champions. L’aspetto importante non è solo andare in Champions ma avere una certa continuità, non è semplice restare fuori da questa competizione per diversi anni. Ad esempio vincere la Conference vale circa 25mln, quindi meno che il passaggio della fase a gironi della Champions, per questo bisogna restare nel salotto buono del calcio europeo”.