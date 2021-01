Sportitalia, Parlato: "4-3-3? Non credo, ora sono pure tornati Mertens ed Osimhen..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Manuel Parlato che ha affrontato e detto la sua sui temi più caldi di casa Napoli: “Il Napoli deve tornare tornare a vincere e queste tre gare saranno sicuramente lo spartiacque di questa stagione sia per per il Napoli e credo soprattutto per l’allenatore Gattuso che sicuramente è sotto esame e per quanto riguarda la sfida con lo Spezia credo ci sarà un pò di turnover”.

Sull’ipotesi di un ritorno al 4-3-3: “Non è una soluzione da escludere questa qui anche se diciamoci la verità Il Napoli non l'ha fatto quando mancavano Mertens e Osimhen, figuriamoci ora che sono tornati. Credo che sia anche un po' azzardato, non l'hai fatto prima non vedo perché lo debba fare adesso visto che il 4-2-3-1 è stato concepito per far coesistere sia Mertens che Osimhen. Il 4-2-3-1 era stato già provato a Castel di Sangro per sfruttare al massimo tutto il potenziale offensivo a disposizione, per questa coesistenza di Mertens e Osimhen e poi sono venuti a mancare, prima uno poi l'altro, un mese e mezzo uno e due mesi e mezzo l’altro e allora forse in quel caso si poteva fare il passo indietro sul modulo. Adesso credo che vada approfondito l’aspetto fisico, il Napoli è crollato a Verona e non è la prima volta che succede. Alcuni calciatori veramente erano imbarazzanti e mi riferisco a Bakayoko, lo stesso Insigne, quindi è un Napoli che alterna delle grandi prestazioni a prestazioni deludenti. Bisogna fare anche una valutazione rispetto anche alla preparazione fisica che è stata fatta rispetto ad un campionato anomalo”.

Su Gattuso: “Penso che le prossime tre partite siano molto importanti. Questo filotto di partite, la partita già con lo Spezia è importante perché può dare l'accesso alle semifinali. Non mi risulta assolutamente nulla in programma, Gattuso non rischia al momento. Però se dovesse andar male una di queste partite è chiaro che la sua posizione ballerebbe molto”.