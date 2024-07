SSCN, Bianchini: "Ho un consiglio per i tifosi per le amichevoli su OneFootball"

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: "Accordo con One Football per le amichevoli? E' la novità più interessante, basta scaricare l'app, iscriversi e selezionare la partita da vedere e gli eventi che si vogliono seguire. Stiamo inserendo in tutte le attività social il link per l'acquisto del Summer Pass per vedere le quattro partite estive, si fa tutto in pochi passi. Ricordo che la prima amichevoli, domani con l'Anaune, si potrà vedere gratis. Sulle tv c'è l'app gratuita di Onefootball. Il mio consiglio è acquistare il pacchetto ora, fino a venerdì. Abbiamo appena aggiornato l'app, il Summer Pass è in homepage e molto facile da acquistare per tutti i tifosi in giro per il momento.

Questa è la mia quarta stagione con il Napoli, ho cominciato a metà della prima stagione di Luciano Spalletti, quindi a gennaio 2022 ho avuto l’onore di vivere interamente la stagione dello Scudetto, che resterà per sempre nel mio cuore. Anche perché a fine stagione è nato il mio secondo figlio Carlo. C’è una cosa simpatica legata alla mia famiglia: noi siamo tre figli, tre fratelli e per ogni fratello c’è stata una vittoria. Per me lo scudetto a Roma, per mia sorella la vittoria della Coppa dei Campioni sempre a Roma, per la terza figlia lo scudetto a Pesaro e per mio figlio lo scudetto del Napoli.