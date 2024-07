SSCN, Bianchini: "Quando ho detto del Napoli mio suocero è scoppiato a piangere"

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: "Questa è la mia quarta stagione con il Napoli, ho cominciato a metà della prima stagione di Luciano Spalletti, quindi a gennaio 2022 ho avuto l’onore di vivere interamente la stagione dello Scudetto, che resterà per sempre nel mio cuore. Anche perché a fine stagione è nato il mio secondo figlio Carlo.

C’è una cosa simpatica legata alla mia famiglia: noi siamo tre figli, tre fratelli e per ogni fratello c’è stata una vittoria. Per me lo scudetto a Roma, per mia sorella la vittoria della Coppa dei Campioni sempre a Roma, per la terza figlia lo scudetto a Pesaro e per mio figlio lo scudetto del Napoli. Quanto amo Napoli? Mia moglie è di Torre Annunziata, avevo già una metà di famiglia così. Quando ho detto a mio suocero che sarei andato a lavorare al Napoli ha pianto di gioia nonostante vivesse a Pisa".