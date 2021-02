Tuttosport, Vaciago: “ADL impari da Percassi: segua un modello senza emotività"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport: “Juventus passeggerà? Non lo so. In partite di questo genere la perdente potrebbe avere più motivazioni e avere la meglio. Ricordo che l’anno scorso quando la Juventus venne al San Paolo, Gattuso ebbe molte critiche e proprio la vittoria sulla Juve svoltò quella parte della stagione. Lo stato di forma delle due squadre mi sembra dispari. È una partita che non è scontata.

Progetti tecnici interessanti come Barcellona e Atalanta? Il Barcellona in questo momento è la squadra che più problemi di quelle che le hanno messe in piazza. M’incuriosisce il modello Atalanta che è emersa da un progetto molto bello. Non è applicabile a Napoli? Invece secondo me sì. Il modello Atalanta si fonda su una forte territorialità, così come il Napoli, che ha un bacino più ampio. Se puoi scegliere, scegli un modello come l’Atalanta è un modello che puoi seguire, che consuma poco e che produce. Poi spesso c’è un attivo nei conti dell’Atalanta. Per me quello che è importante è la coerenza che uno deve avere portando avanti il modello. L’Atalanta è arrivata a competere ad alti livelli, perché Percassi è un imprenditore strepitose e ha tenuto la testa dritta, sempre. Quando gestiva i mal di pancia della piazza, quando difendeva Gasperini dopo 6 sconfitte, è coerente! Ci sono molto modelli, ma il problema è uno solo. Una volta che hai scelto il modello, quello deve essere! Se tu segui l’emotività del calcio, anche il migliore del mondo, è destinato a frantumarsi”.