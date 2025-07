Iachini commenta le voci di mercato: "Questo giocatore non lo cederei mai"

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori al Marsiglia? Sicuramente De Zerbi ne apprezza le qualità, ma il Napoli deve fare una stagione diversa da quella di quest’anno, ci sarà la Champions e si giocherà molto di più. Io non lo cederei onestamente, prima di darlo via ci penserei tanto, a meno che non si abbia già l’alternativa pronta. De Bruyne? Non potrà fare tutte le partite l’anno prossimo, così come non le faranno McTominay e Anguissa.

C’è bisogno di una rosa ampia, di essere efficaci nel momento dei cinque cambi. La rosa del Napoli è importantissima, De Bruyne è fortissimo, ma anche al City non è che giocasse tutte le partite. Il Pisa in A? La A non è la B, per il Pisa sarà importante il mercato che farà. Il Parma di Cuesta? E’ un allenatore molto giovane che non ha avuto neanche un’esperienza da calciatore importante, è una scommessa, ma evidentemente Cherubini sa bene chi è andato a prendere. Anche i Lippi, i Capello, i Ranieri, i Conte, sono passati da esperienza di un percorso che un allenatore deve fare”.