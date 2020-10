Iannicelli: "Gattuso avrà molto da rimproverare, contro l'AZ una brutta figura..."

Beppe Iannicelli ha commentato la sconfitta del Napoli, patita al San Paolo per mano dell'AZ Alkmaar, ai microfoni di Canale 21: "Gattuso da domani avrà molto da rimproverare al suo Napoli. L'approccio è stato molto deludente, non aveva dato segno di prendere sotto gamba l'impegno, ha schierato il migliore attacco, la risposta della squadra non è stata per nulla positiva. Nel calcio moderno, se non hai intensità, voglia e fame rischi di fare brutte figure, e questa è una brutta figura, paragonabile a quella dell'esordio in Champions di Sarri con lo Shakhtar o quella di Ancelotti contro la Stella Rossa".