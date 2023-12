Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Il Napoli può avere tantissime difficoltà col Braga per tre motivi.

Per prima cosa il Braga è una squadra che gioca ed è in uno stato di grazia. Secondo motivo: la partita è psicologicamente molto complicata. E’ vero che il Braga per qualificarsi ha bisogno di vincere con due gol di scarto, ma una rete segnata molto velocemente metterebbe il Napoli in un baratro. Terzo motivo è che il Napoli in questa stagione non ha ancora vinto una partita in modo franco contro una squadra importante, al di là forse di quella con l’Atalanta. La partita di martedì la vedo un po’ lontana dai radar dell’ambiente in generale, ma spero che a Castel Volturno siano estremamente concentrati sul pezzo”.