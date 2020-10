Iannicelli ironizza: "Tavolino è il miglior attaccante della Juventus"

"Tavolino è il miglior attaccante della Juventus" ha detto ironizzando il giornalista Peppe Iannicelli nel corso di Super Sport su Canale 21. Chiaro il riferimento del giornalista alla vittoria decretata contro il Napoli dal Giudice Sportivo. In effetti, la Juventus in questo inizio di campionato ha avuto più di una difficoltà: due pareggi e una sola vittoria. Con la Roma l'ha decisa CR7 con una doppietta (2-2) mentre a Crotone i bianconeri non sono andati oltre l'1-1.