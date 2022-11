Iannicelli: "Napoli lanciatissimo per lo scudetto, ne ero certo già in estate"

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto a Tuttomercatoweb

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto a Tuttomercatoweb: "Il Napoli è la super favorita per lo scudetto. In apertura di stagione lo avevo già pronosticato, ero certo che i nuovi innesti avrebbero oscurato coloro che sono andati via. Le antagoniste possono essere le due squadre milanesi, con un occhio al ritorno della Juventus. Ma gli azzurri hanno già accumulato un grosso vantaggio. Le due romane al massimo potranno puntare all'Europa League al pari dell'Atalanta, la Fiorentina è troppo indietro".