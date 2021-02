Iannicelli: “Per l’accusato Gattuso la prima udienza non è andata male”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: “Secondo me la vicenda Gattuso a Napoli è giunta abbondantemente al capolinea tecnico, ambientale e societario. Prima si procede all’inevitabile esonero e meglio è per salvare la stagione. Solo una chiara inversione di gioco e risultati in campionato potrebbe indurmi a cambiare idea, perché il campionato è il vero oggetto della preoccupazione di De Laurentiis. Infatti stare tra le prime quattro e tornare in Champions garantirebbe la sopravvivenza e la serenità economica del club. Ripeto, la storia di Gattuso a Napoli è finita, la spinta propulsiva si è esaurita. Poi attenzione però il calcio è strano. Anche il Milan l’anno scorso di questi tempi era in una situazione analoga con Pioli che era stato accomodato alla porta, poi con la striscia straordinaria di risultati la situazione è cambiata. Nel calcio ci sono queste cose, ma all’orizzonte del Napoli faccio fatica a vederle. Quindi ribadisco di procedere al più presto all’esonero di Gattuso, che anche dopo stasera resta ancora sotto processo. Diciamo però che la prima udienza di questo processo, la seconda sarà la gara contro il Genoa, tutto sommato per l’accusato non è andata male”.