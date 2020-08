Iannicelli: "Se il City va su Messi, potrebbe non avere soldi per Koulibaly"

Nel corso della trasmissione Tutti in Ritiro su Canale 21 il giornalista Peppe Iannicelli ha dichiarato: "Messi potrebbe andare al City. La loro potenza economica è stratosferica, ma il City quest'anno se l'è cavata per il rotto della cuffia rispetto al Fair Play Finanziario. Quindi, se è vero che le risorse più importante verranno spese per Messi, a quel punto potrebbe non poter più mettere risorse per Koulibaly e questa vicenda può avere ripercussioni anche sul mercato del Napoli".