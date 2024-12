Iannicelli: "Se il Napoli non vincesse lo scudetto sarebbe una stagione un po' così..."

vedi letture

Intervenuto a Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la stagione del Napoli e le scelte di Conte ma partendo dall'accesa discussione che c'è stato con Umberto Chiariello: "Ognuno ha le proprie idee che non hanno domicilio o residenza. Per me nessuno è mio nemico se non la pensa come me. Mi dissocio dai toni. Detto questo, per me il Napoli è favorito nella corsa scudetto per due ragioni essenziali: un mercato tra i più importanti in Europa e per il fatto di non giocare le coppe. Il Napoli ha una quantità di gare molto inferiori a Inter e Atalanta.

Poi è chiaro che la dialettica ci sta, ci sta che l'allenatore cerchi di tenere bassa la pressione. Io confermo che se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto, per me sarebbe una stagione un po' così. Se proprio devi iscrivermi a una categoria, è quella al palato fine che è diverso dal palato fino. Fine è invece un desiderio di vedere una squadra proiettata ai massimi livelli. Certo che Napoli ha il palato fine, è una piazza abituata ad avere grandi squadre, giocatori e allenatori come te e quindi anche grandi risultati".