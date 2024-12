"Se dici questo sei nemico del Napoli!", Chiariello contro Iannicelli: "Bravo, hai fatto lo show"

Animi accesi in diretta a Canale 21 durante Campania Sport il giorno dopo la vittoria del Napoli a Udine. Protagonisti Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli. Si parla della doppia sconfitta del Napoli contro la Lazio. Iannicelli dice, rivolgendosi a Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli: "Lo sbaglio fa parte della professione, ma se l'intento era valorizzare la rosa non l'hai fatto, anzi hai fatto un disastro".

"Ma perché se invece di 11 ne cambiava 7-8, Conte vinceva in campionato?" risponde Chiariello. Che poi aggiunge: "Io non voglio entrare nella polemica se ha fatto bene o male, per me ha fatto bene perché io preferivo uscire dalla coppa, ti dico la verità. Strategicamente ha fatto bene. Ma ognuno ha le sue idee. Io quello che non accetto è la correlazione tra coppa e campionato perché non c'è, erano due squadre completamente diverse, anche la Lazio ne ha cambiato nove su undici".

"Il Napoli deve vincere lo scudetto. Gioca dieci partite meno dell'Inter" aggiunge Iannicelli.

Chiariello dice arrabbiandosi: "Tu con questa affermazione sei un nemico del Napoli".

Iannicelli risponde: "Non è così. Hai fatto lo show per i siti e i social, bravo, così ti riprendono. Non è che se la pensi in modo diverso noi siamo nemici del Napoli. Non è educativo".