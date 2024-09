Iannicelli su Osimhen: "Una sconfitta per tutti. Sarebbe sciocco tenerlo fermo, magari con la sosta..."

"Affronterei con sano pragmatismo questa situazione”.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "La vicenda Osimhen è una sconfitta per tutti. Perde il club, il calciatore e anche l’appassionato. Perché onestamente non vedere sul terreno di gioco uno dei tre o quattro attaccanti più forti del mondo credo che sia una sconfitta per il calcio in assoluto, che dovrebbe riflettere poi su certi meccanismi.

Non mi sono nemmeno le parole di Conte che ha detto che la rosa è questa, vediamo se non succede nulla nelle prossime ore. C’è la pausa, la situazione si decanterà, alla fine sarebbe Osimhen è un tuo patrimonio. Sarebbe sciocco tenerlo fermo quattro mesi, perché 4 mesi di stop significa che l’atleta perde ancora più valore e si rischia ancora di fare un danno maggiore. Affronterei con sano pragmatismo questa situazione”.