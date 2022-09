Iezzo: "Kvara a San Siro è stato importante ma non mi è piaciuto, vi spiego"

"Il georgiano è stato importante perchè ha determinato le ammonizioni e ha provocato il rigore".

"Kvaratskhelia non mi è piaciuto a San Siro, ecco perchè!". Così l'ex portire del Napoli Gennaro Iezzo, ospite di Ottochannel nel corso della trasmissione 'La Domenica Azzurra': "Il georgiano è stato importante perchè ha determinato le ammonizioni e ha provocato il rigore, però per me è stato tra i meno brillanti a Milano domenica. In certe situazioni e in alcuni momenti della gara troppi preziosismi non vanno bene. A me non è piaciuto per questo. Ovviamente non ne discuto il valore tecnico e neanche l'enorme talento, tuttavia qualche volta dovrebbe essere meno solista e più altruista, altrimenti, se il dribbling non va bene, rischia di esporre la squadra a ripartenze pericolose o fa perdere preziosi tempi di gioco ai propri compagni".