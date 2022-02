Iezzo: "La forza del Napoli è il gruppo, ho notato una cosa quest'anno"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere, tra le altre, di Napoli e Cagliari: "Una delle forze del Napoli di quest'anno è proprio il gruppo. Un allenatore navigato come Spalletti ha fatto un grande lavoro, vediamo una squadra unita oltre che forte. Il tecnico crede ancora nello scudetto. Se io ci credo? Certo, se continuiamo a fare bene possiamo farcela, sperando che Inter e Milan sbaglino da qui alla fine".