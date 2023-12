Iezzo: “Meret non ha responsabilità sul gol di Gatti. Bisogna sfatare un’idea sul portiere”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Bisogna sfatare l’idea che la palla nell’area piccola sia sempre del portiere. Non è così. Sul gol Meret non ha responsabilità, poteva rischiare ed uscire ma per come era messo il pallone al 99% prendeva gol e sarebbe stato peggio. Altri magari trentenni avrebbero avuto il coraggio o il vissuto per rischiare, ma è un altro discorso”.