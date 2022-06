Iezzo: “Non avevo dubbi sul mancato rinnovo di Mertens”

Gennaro Iezzo, allenatore del Botev Vraca, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

Gennaro Iezzo, allenatore del Botev Vraca, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli ed i rinnovi? Il problema è sempre lo stesso, arrivare a scadenza con giocatori che possono fare la differenza. Mertens è il capocannoniere della storia del Napoli, non avevo dubbi sul fatto che non sarebbe rimasto. La società non ha voluto rinnovargli il contratto già quest’estate: andare in ritiro a scadenza vuol dire che non resti, l’abbiamo visto anche con Insigne. Bisognerebbe invece rinnovare con Dries, Koulibaly, lo stesso Fabian Ruiz. Ogni giocatore poi fa due conti e sa che può guadagnare di più altrove, trasferendosi a costo zero in un qualsiasi altro grande club che non paga il suo cartellino”.