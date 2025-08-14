Iezzo su Milinkovic-Savic: "Non doveva uscire. Non serviva, c'era Rrahmani"

Nel corso di Ne parliamo da Castel di Sangro su Canale 8, l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha parlato anche dell’errore di Milinkovic-Savic: “Qualcuno dice che difendiamo Milinkovic o Meret, ma diciamo errori o cose positive in un caso o nell’altro. Lì Milinkovic-Savic sbaglia, non deve uscire, deve stare lì perché c’è Rrahmani in traiettoria e stava facendo molto bene. Pure dalla tv si sentiva la voce quando chiamava il pallone, lì non l’ha chiamata, era già lì, ma non serviva uscire.

Forse c'era un'eccessiva voglia di far vedere le sue qualità, ma non c'è bisogno, conosciamo le sue qualità. Forse pure le parole di Conte su chi può prendere il sopravvento... ma sono due ottimi portieri, siamo in buone mani".