Il Barcellona rivuole Messi, Laporta: "Deve chiudere qui, abbiamo debito morale con lui"

Joan Laporta vuole riportare Lionel Messi a Barcellona. Al presidente blaugrana non è andato giù l'addio forzato del fuoriclasse argentino e vuole rimediare in tutti i modi: "La storia di Leo non è finita come tutti volevamo. È stata molto condizionata dai problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti e vorremmo che finisca la carriera nel Barcellona e che sia applaudito in tutti gli stadi", ha dichiarato durante un evento con l'ONU.

"Questa è la nostra aspirazione. Non c'è niente da dire: mi sento corresponsabile di com'è finita ma penso che sia un finale provvisorio. Penso che renderemo realtà questa aspirazione" . Il contratto di Messi con il PSG scadrà tra un anno.