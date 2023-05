Il bianconero Zuliani da non credere: "Il campionato più falsato della storia è servito!"

"Ti tolgo 15 punti a gennaio, te li restituisco in aprile e te ne tolgo una parte importante a maggio".

TuttoNapoli.net

Il giornalista di fede juventina Claudio Zuliani scrive nel suo editoriale per Tuttojuve: "75 pagine di presa in giro: le motivazioni del Collegio di garanzia del Coni. Come definire diversamente affermazioni così secche e definitive che mantengono l’impianto accusatorio della procura federale che i giuristi più puri avevano definito quantomeno traballante? E che dire della carenza motivazionale ammessa persino dalla pubblica accusa in fase dibattimentale davanti al Collegio? La pena deve essere severa ed afflittiva, praticamente il medioevo del giudizio. Entrando nel merito, con un piccolo riassunto del caso, la Juve verrà nuovamente sanzionata perché colpevole di plusvalenze solitarie non normate visto che le altre squadre non vengono prese in considerazione.

Inoltre, viene dichiarato plausibile un modus operandi dove la difesa non viene considerata e si danno per scontate le intercettazioni, o parte di esse, passate dalla procura di Torino senza un dibattito ed un confronto che deve avvenire in un’aula di tribunale. Ti tolgo 15 punti a gennaio, te li restituisco in aprile e te ne tolgo una parte importante a maggio. Il campionato più falsato della storia è servito!"