Il bordocampista Dazn: "Ecco cosa c'era scritto sul pizzino che Conte ha dato a Spinazzola"

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho tenuto d’occhio tutto il tempo il pizzino che Spinazzola ha introdotto in campo al momento del cambio. Sul quel pizzino c’era scritto come si dovevano disporre tatticamente nel reparto offensivo, è un po’ una svolta tattica della stagione del Napoli. Per regolamento non potevo entrare in campo a prenderlo, ma mi sono fatto aiutare a recuperarlo. Anguissa ha fatto l’esterno dei quattro dietro Lukaku e Conte gliel’ha dovuto spiegare con un foglietto.

Spinazzola per Politano vuol dire contenimento, poi Spinazzola è utile anche perchè con il suo ingresso il Napoli s’è messo col 3-6-1. A quel punto un giocatore come Spinazzola ti permette di fare questo cambiamento ed adattarsi all’avversario. Lukaku e Conte? A volte sembra che Lukaku abbia paura di Conte, poi è il primo che lo coinvolge nei festeggiamenti. Hanno un rapporto come padre e figlio. L’accoglienza a Buongiorno? E’ stato un momento bellissimo, un’emozione così fanciullesca nel prepartita l’ho vista raramente in un giocatore, era davvero emozionatissimo”.