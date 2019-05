"Il calcio è bugia", nessun caso sul post di Katia Ancelotti: "Si riferiva all'Empoli, non al papà..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal per spiegare il post di Katia Ancelotti (clicca qui) che ha scatenato diversi retropensieri: "Si è scatenato l'inferno per un post di Katia Ancelotti, che ha scritto che il calcio è bugia. Qualcuna ha ipotizzato problemi in casa Napoli, addirittura rottura tra De Laurentiis e Ancelotti. Io ho contatto Katia Ancelotti, che mi ha spiegato che quel post l'ha scritto ieri sera al termine delle partite, in riferimento all'ingiustizia subita dall'Empoli".