Il comico Iodice: "Alla Lazio toglierei Ciruzzo, lo avrei tanto voluto nel Napoli"

L'attore comico Peppe Iodice, tifoso sfegatato del Napoli, ha parlato del match di stasera all'Olimpico ai microfoni di Lalaziosiamonoi.

Da buon napoletano, Iodice la vive con molta scaramanzia: "Prima della partita faccio una fatica enorme a dirti qualcosa. È una sofferenza interiore. Il mio animo da tifoso si rifiuta. Anche se sapessi qualcosa non potrei dirtela. Non so cosa è successo negli ultimi tempi, non so se il Napoli ha giocato con una squadra spagnola, non lo so. Prima della partita a un tifoso come me non si può chiedere niente".

Se potessi togliere una pedina alla Lazio chi leveresti? "Toglierei Ciruzzo (Immobile, ndr) perché è un grande campione e lo avrei voluto tanto nella mia squadra. Per una questione di amore e riconoscimento, nonostante quello che è successo dopo, leverei anche Sarri perché mi preoccupa”.