Il comico romanista Enzo Salvi: "Vinca il migliore! Del Napoli temo tutti"

Enzo Salvi, noto attore e tifoso della Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Energia Azzurra prima della sfida dell’Olimpico: “Vinca il migliore per l’amore e il rispetto che ho per Napoli. Il giocatore che più temo da tifoso giallorosso? Li temo tutti, siamo sportivi per questa gara. Avrei voluto essere allo stadio ma per impegni di lavoro la vedrò in televisione".