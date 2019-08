Il doppio ex Amauri: "Juve-Napoli il meglio che può offrire il calcio italiano, sarà una grande sfida"

"Già alla seconda di campionato c'è un big match importante tra Juve e Napoli, da qualche anno è il meglio che può offrire il calcio italiano. Chiaramente, nelle ultime stagioni, sono stati gli azzurri i rivali più accreditati per vincere lo scudetto". E' la lettura di Amauri Carvalho de Oliveira, grande doppio ex dell'incontro, che ha parlato a Tuttojuve.

Chi arriva meglio al match? "Se andiamo ad analizzare l'andamento della prima partita, la Juventus ha vinto su un campo ostico dimostrando di avere una difesa inespugnabile anche con il nuovo allenatore. D'altro canto, invece, il Napoli ha vinto 4-3 e la partita è stata molto divertente proprio per il numero elevato di reti segnate. C'è poco da dire perché siamo soltanto ad agosto, ma forse si potrebbero trarre le prime indicazioni".

Giocarla ad agosto e giocarla ad ottobre, ovviamente, non è la stessa cosa per una serie di fattori quali la condizione fisica. Dal punto di vista di un calciatore, una sconfitta può esser considerata dannosa a livello psicologico? "No, perché è troppo presto. Ora giustamente parliamo soltanto di Juventus-Napoli, ma dall'altra parte ci sono anche le altre che vorranno cercare di lottare per lo scudetto. A mio parere, l'importanza del match è data proprio dal confronto che c'è stato negli scorsi anni al di là della grande rivalità che è presente tra le due squadre e tra le due tifoserie".

Secondo te, sarà la partita degli attaccanti? "Penso di sì, queste partite sono belle da vedere proprio per gli attaccanti che segnano tanto. Ma Juventus-Napoli potrebbe essere anche la sfida dei difensori, visto che l'attacco dei bianconeri non ha ancora segnato al contrario di quello partenopeo. E' una sfida nella sfida (sorride ndr)".

Che partita farà il Napoli allo "Stadium"? "Farà un po' quello che ha fatto a Firenze, perché comunque ci sono dei giocatori che sono già in una buona condizione e possono dare fastidio alla Juventus. Che vinca il migliore".