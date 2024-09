Il doppio ex Buriani: "Le partite vanno giocate. Visto l'Inter col Monza?"

Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Monza, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Napoli-Monza? Sulla carta la partita sembra scontata, ma ogni gara va giocata, come è successo nel derby di Milano dove i rossoneri sembravano già sconfitti. Il Napoli il deve stare attento, il Monza anche se è di provincia, avendo dirigenti importanti e buoni calciatori, si farà valere. Il Napoli è favorito, insomma, ma non deve sottovalutare i brianzoli.

Le dichiarazioni di Giuntoli secondo cui Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto? Sono parole di opportunità ma anche di sapienza calcistica. La Juve ha davvero cambiato molto e ha bisogno di tempo per amalgamarsi, il Napoli non ha le coppe e questo è certamente un vantaggio rispetto alle altre big. L’Inter, per esempio, sarà molto impegnata con la Champions. Il campionato mi sembra equilibrato, anche il Milan, partito al ralenti per via dell’arrivo del nuovo allenatore, può dire la sua. Siamo ancora in fase di rodaggio, serve tempo per capire i reali valori della serie A. Verrà fuori poi la sostanza ed anche la squadra più forte”.