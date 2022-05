Il doppio ex Calaiò: "Gara tosta ed il Genoa avrà molte più motivazioni"

L'ex attaccante di Napoli e Genoa Emanuele Calaiò ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX della sfida del "Maradona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante di Napoli e Genoa Emanuele Calaiò ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX della sfida del "Maradona": "Una gara tosta dove andrà in scena lo stato motivazionale. Il Napoli ha blindato il 3° posto, ma il Genoa avrà più motivazioni. L'unico scopo del Napoli sarà quello di chiudere in bellezza per colmare la delusione dei tifosi che quest'anno avevano assaporato lo scudetto".