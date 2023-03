Il doppio ex De Napoli: "Ho smesso di guardare il Napoli in Serie A, non c'è mai partita"

Nando De Napoli, storico ex di Napoli e Milan, ha parlato dell'incrocio in campionato e poi di quello di Champions fra le due squadre

TuttoNapoli.net

© foto di Andrea Pasquinucci

Nando De Napoli, storico ex di Napoli e Milan, ha parlato dell'incrocio in campionato e poi di quello di Champions fra le due squadre al Corriere dello Sport: "Questa di Spalletti è un’altra squadra che può caratterizzare un’epoca, breve o lunga che sia. Giocano meravigliosamente bene, ti fanno innamorare. Io ho quasi smesso di guardarli, non c’è mai partita in campionato. Ma la Champions è diversa, si parte da 0-0, non valgono i ventitré punti di vantaggio in campionato, anche se al tifoso fa male sentirselo dire. Ma in quei 180' può capitare qualsiasi cosa".