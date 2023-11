Il doppio ex Denis: "Atalanta più solida e il cambio tecnico del Napoli è un vantaggio"

L'ex attaccante dell'Atalanta, German Denis, apre il suo cuore in un'intervista a L'Eco di Bergamo

L'ex attaccante dell'Atalanta, German Denis, apre il suo cuore in un'intervista a L'Eco di Bergamo, condividendo le sue visioni sulla squadra attuale e sul panorama calcistico italiano. Dalle strategie di Gasperini ai cambiamenti tattici delle grandi squadre, Denis offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche del calcio moderno.

Come pensi che avresti giocato con Gasperini all'Atalanta?

"Con Gasperini avrei potuto segnare di più, grazie alla sua inclinazione per un gioco offensivo. Lui ha trasformato l'Atalanta, portando miglioramenti notevoli per tutti i giocatori, soprattutto gli attaccanti."

Come vedi l'Atalanta nella lotta per le prime posizioni?

"Quest'anno, l'Atalanta sembra più solida e potrebbe finire anche terza o quarta. Tutto dipenderà dai risultati delle altre squadre."

Considerando il tuo passato, potresti essere stato un rinforzo ideale per l'Inter di oggi?

"Se potessi tornare indietro, sceglierei sempre la mia Atalanta, ma integrata nella realtà attuale di Gasperini. Giocare in una squadra così mentalmente forte è un vantaggio per qualsiasi giocatore."

Qual è la tua previsione per l'impatto del nuovo allenatore del Napoli?

"Il cambio tecnico potrebbe essere un vantaggio per l'Atalanta. Il Napoli, con Mazzarri, affronterà sfide significative, specialmente con poco tempo per adattarsi al nuovo stile dopo Garcia."

Credi che il Napoli sia ancora in corsa per lo scudetto?

"Nonostante il ritardo, il Napoli potrebbe ancora competere. Ma con Osimhen via per la Coppa d’Africa e altri cambiamenti, sarà difficile raggiungere Inter e Juventus entro Natale."

Qual è la tua opinione sulla Juventus e sul suo stile di gioco?

"La Juventus, sebbene non sempre spettacolare, continua a vincere. Allegri sta apportando cambiamenti discreti, optando per un gioco più diretto e meno basato sul possesso palla."