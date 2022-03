Il doppio ex Domizzi: "Il Napoli ha una forte spinta emotiva, per l'Udinese sarà molto dura"

"Il Napoli, a questo punto della stagione, non può più sbagliare".

TuttoNapoli.net

© foto di Uff. Stampa Fermana

Maurizio Domizzi, doppio ex di Napoli e Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello sport: "Partita difficile per l'Udinese. Il Napoli, a questo punto della stagione, non può più sbagliare. In questo momento la squadra ha una forte spinta emotiva, per l'Udinese sarà uno scoglio tosto".

Dell'Udinese, dice che "la società sceglie bene i calciatori che sono strutturati, fisici e corrono. Questo fa la differenza tra le squadre di quel livello. A me piace tanto Pereyra, apprezzo Jajalo che ha esperienza e conosce il campionato italiano. E' importante. Poi Deulofeu, pur con tutti i limiti tecnici e caratteriali, resta un gran giocatore che sa fare la differenza. E se devo dire un nome nuovo, parlo di Molina che è diventato un calciatore importante".

Rispetto alla sua Udinese, che andava spesso in Europa, "mi sembra che attualmente ci sia spesso un potenziale che rimane inespresso. Però si salva. Non so cosa avessimo noi in più. Sicuramente avevamo Totò Di Natale che è impareggiabile".

Domizzi afferma che gli dispiace non essere mai stato allenato da Spalletti e chiude con una considerazione sull'altro ex, Zielinski: "Aveva tutto per esplodere, mi aspettavo che crescesse e infatti è cresciuto tanto".