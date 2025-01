Il doppio ex Marchesi: "Vi dico perché tra Lukaku e Vlahovic prenderei il primo"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Rino Marchesi, doppio ex di Napoli-Juventus: “Conte è una garanzia per il Napoli, grazie a lui ci sarà la lotta-Scudetto con l’Inter. Ma il campionato italiano è complicato, anche le medio-piccole danno fastidio, avete visto ieri il Como contro l’Udinese? C’era tanta qualità. Oggigiorno c’è più consistenza sul piano fisico nel calcio. Poi è chiaro che sul piano tecnico ci sono tanti giocatori di qualità e lì non si può sbagliare. Le società hanno osservatori in giro per tutto il mondo e scovano sempre nuovi talenti”.

Thiago Motta ha deluso finora alla Juventus? “No, secondo me no. Non ha i grandi giocatori che aveva la Juventus un po’ di anni fa, ora ci sono parecchi giovani, mi sembra una Juventus più proiettata al futuro. Fare la Juve subito grande con i giocatori giovani è complicato. Io ho sempre pensato che le società importanti hanno tre elementi: la dirigenza, i giocatori e il tecnico. La Juventus per molti anni ha fatto questo giro di combinazioni e ora è importante avere giocatori bravi”.

Lukaku o Vlahovic? “Vlahovic è più giovane, Lukaku ha più esperienza e fisicamente è più forte. A Firenze Vlahovic ha fatto molto bene, ma poi non si è ripetuto la Juventus. Tra i due io prenderei Lukaku”.