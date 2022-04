Il doppio ex Reja: "Scudetto e Champions, nessuna delle due può sbagliare domani"

Chi meglio di un doppio ex come Edy Reja potrebbe presentare una sfida di grande fascino come quella tra Atalanta e Napoli?

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport "Napoli l'ho sempre nel cuore, mi ha dato emozioni fantastiche, ho vissuto anni bellissimi e sono stato molto bene anche nell'esperienza vissuta con l'Atalanta". Chi meglio di un doppio ex come Edy Reja potrebbe presentare una sfida di grande fascino come quella tra Atalanta e Napoli? L'attuale c.t. dell'Albania, interpellato da Il Mattino, ha fatto queste considerazioni sulla gara del Gewiss: "L'Atalanta si gioca una grossa fetta se vuole avere un minimo di speranza di raggiungere le prime quattro per la qualificazione alla prossima Champions League e questa partita non la può sbagliare. E non la può sbagliare il Napoli nell'ottica della lotta scudetto".