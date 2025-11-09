Gautieri non fa drammi: "Zero gol dagli esterni? Col ritorno al 4-3-3 ora segneranno"

Carmine Gautieri, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli esterni del Napoli sono fermi a zero gol, è vero, ma fin quando c'era De Bruyne il Napoli giocava con un altro sistema di gioco. Ora se ci sarà continuità col 4-3-3 sono sicuro che gli esterni offensivi faranno bene e faranno anche gol. Per me le ali del Napoli sono fortissime, con questo sistema di gioco faranno bene.

Bologna? Per me hanno un grande direttore sportivo, un grande allenatore e ottimi giocatori. Con Sartori il Bologna sta crescendo tantissimo, come aveva fatto la sua Atalanta. Bisogna dare dunque merito al direttore sportivo, che non sbaglia né l'allenatore né i calciatori".

