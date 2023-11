Il doppio ex Savoldi: "Sarò spettatore neutrale. Mazzarri? Preferisco concentrarmi su un altro"

Giuseppe Savoldi, meglio noto come Beppe, doppio ex della sfida tra Atalanta e Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere di Bergamo

Giuseppe Savoldi, meglio noto come Beppe, doppio ex della sfida tra Atalanta e Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere di Bergamo: "Dall'inizio della stagione, l'Atalanta ha mostrato segnali di crescita. Sotto la guida dell'attuale allenatore, la squadra sta assimilando un nuovo stile di gioco. C'è ancora del lavoro da fare, ma i miglioramenti sono evidenti".

Napoli? Avere giocato per entrambe le squadre mi rende un osservatore neutrale per la partita di sabato. Sarà un incontro affascinante, ricco di talento e di tattiche interessanti da entrambe le parti. Non prevedo una partita facile per l'Atalanta. Dovranno stare attenti, specialmente a giocatori come Kvara. La squadra dovrà essere all'altezza della sfida per ottenere un risultato positivo."

Conosco bene Mazzarri, ma preferisco concentrarmi sui giocatori come Osimhen, il cui rientro potrebbe essere determinante per la squadra. La sua presenza in campo aggiunge una dimensione critica all'attacco del Napoli".