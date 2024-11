Il doppio ex Sergio: "Napoli favorito, senza Zapata il Toro ha perso tanto in leadership"

vedi letture

Raffaele Sergio, doppio ex di Napoli e Torino, è intervenuto Kisskissnapoli.it parlando della sfida di domenica: “Il Torino è in un momento non facile, però nonostante le difficoltà potrebbe comunque rendere la vita complicata al Napoli. Gli azzurri sono in forma, la mentalità di Conte si vede e domenica il Napoli è indubbiamente favorito. Il Toro ha pagato l’infortunio di Zapata, ha perso tanto in leadership e sotto il profilo realizzativo. Un peccato perché in generale non ha sofferto l’assenza di Bellanova passato all’Atalanta in estate, però l’assenza di Zapata si sente, Duvan era punto di riferimento.

Il Napoli ha vinto una partita difficilissima contro la Roma, Conte ha impresso la giusta mentalità, si aiutano quasi tutti, adesso ci sarà un ciclo di impegni che daranno l’esatta dimensione di questa squadra. Per me gli azzurri arriveranno fino alla fine a contendersi il primato. Olivera ottimo giocatore tecnicamente bravo, quest’anno con Conte sta rendendo molto di più, qualità tecniche ci sono, giocare maniera diversa lo sta aiutando nella sua crescita”.