Il dubbio di Sconcerti: "Allegri, Sarri e Spalletti hanno davvero richieste? Il Napoli vuole un giovane..."

In estate potrebbe scatenarsi un valzer delle panchine in Serie A e sono tanti i nomi in bilico. Ne ha scritto Mario Sconcerti, noto giornalista, nel suo editoriale per Calciomercato.com di cui vi proponiamo uno stralcio: "Mi sta venendo il dubbio che Allegri, Sarri, Spalletti non abbiano alla fine tante squadre alla porta. Non penso a una mancanza di offerte, quelle saranno certamente molte. Penso alle offerte di squadre del tipo che interessano a loro

[...] Di Spalletti si sono perse le tracce e anche per Sarri siamo forse al silenzio che introduce il traguardo, ma comunque al silenzio. Nel frattempo le grandi squadre si sono assestate. Il Milan è stato coperto da Pioli, Gasperini e Conte sono intoccabili; Fonseca è sempre sulla porta ma è l’unico che vince in Europa. Lotito non è presidente da questo tipo di allenatori e viceversa. E si dice che il Napoli punti a tecnici giovani come Dionisi o Italiano. Di posti liberi resta in teoria solo quello di Pirlo. Di sicuro è la prima volta che tecnici di questo livello hanno ancora la domanda del dove".