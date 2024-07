Il giornalista georgiano Gaprindashvili: "Quando gioca il Napoli, a Tbilisi non c'è traffico"

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista georgiano Vakho Gaprindashvili ha parlato tra i vari temi anche del Napoli e di Khvicha Kvaratskhelia: "Quando gioca il Napoli, a Tbilisi non c'è traffico per strada. In Georgia siamo stati sotto l'Unione Sovietica per tanti anni e lo sport ha rappresentato uno dei pochi modi per esprimere la nostra identitò.

Il talento non ci è mai mancato. Prima per i nostri giocatori era più difficile farsi notare dalle società straniere ed esplodere. Da noi i calcio non era ancora abbastanza sviluppato. Uno dei limiti attuali rimane che i nostri calciatori, nei maggiori campionati europei, arrivano da extra-UE. E quindi vanno a occupare uno slot extracomunitario".

Vakho Gaprindashvili ha parlato anche del futuro di Kvaratskhelia: "Kvara è il nostro trascinatore, secondo me dovrebbe lasciare Napoli: con Conte non svilupperà bene le sue capacità offensive. Gli serve qualcuno che giochi più all'attacco. Sicuramente l'exploit di Kvara ha messo in luce il nostro movimento, aumentando la fiducia esterna verso di noi. Le nostre accademie stanno migliorando soprattutto quella della Dinamo Tbilisi".