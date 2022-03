Il milanista Pellegatti: "Osimhen erede dei grandi centravanti del Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Mediaset e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Mediaset e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti: "Insigne può sempre inventare gol. Sono giocatori che possono sempre fare grandi gol. Leao ha questo strappo che è più complicato per Insigne. Ma il partenopeo ha un tiro delicato e potente, sono due giocatori che si completano. Osimhen? È un giocatore che può progredire tanto, sia di testa sia di finalizzazione. Ha una buona personalità, ed un buon spirito di sacrificio. Mi sembra l'erede dei grandi centravanti del Napoli. La qualità degli attaccanti non la si misura sempre col numero di gol, ma con la pesantezza delle reti, ed Osimhen segna reti pesanti".