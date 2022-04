Il napoletano Porzio: “Invidio Commisso, con ADL non saremo mai club europeo”

"Dal punto di vista dei risultati ADL è un ottimo presidente, ma non sono mai state gettate delle basi solide per poter crescere e diventare un club di livello europeo".

Franco Porzio, ex pallanuotista e grande tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni del Pentasport in vista della gara tra Napoli e Fiorentina: "Avrei voluto Commisso al Napoli al posto di De Laurentiis. Da lontano vedere gli investimenti che sta facendo per il centro sportivo, per il settore giovanile, è qualcosa che mi fa invidia. Il Napoli non ha la proprietà neanche dei campi di allenamento. Dal punto di vista dei risultati ADL è un ottimo presidente, ma non sono mai state gettate delle basi solide per poter crescere e diventare un club di livello europeo".