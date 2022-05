Il Napoli cambia proprietà? Marolda: “Discorso realistico, ma i fondi mi fanno paura…”

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8:

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “Possibile cambio proprietà del Napoli? E’ un discorso realistico, anche se mi fanno paura le proprietà straniere e quelle legate ai fondi, perché per loro fare calcio o scatole di pomodori è la stessa cosa. Preferisco avere una presidenza italiana, anche se non ha un progetto faraonico. Negli ultimi anni il Napoli non ha avuto utili importanti, quindi dovrà abbassare il monte ingaggi e cercare di formare una squadra che risponda alle esigenze dell’allenatore”.