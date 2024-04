Il Napoli di Conte per Sky, Caressa: "Impostiamo un 3-4-3, 8 conferme e 3 colpi"

Si esprime così Fabio Caressa a Sky Sport circa la questione Antonio Conte, ricordando che le alternative sono Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

"Conte aspetta una mossa definitiva da De Laurentiis. Gli incontri ci sono stati, l'ex CT aspetta soltanto il sì definitivo". Si esprime così Fabio Caressa a Sky Sport circa la questione Antonio Conte, ricordando che le alternative sono Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Il giornalista poi passa a quello che sarebbe il mercato da fare per Conte:

"Sappiamo che sarebbe orientato a giocare con il 3-4-3, l'abbiamo messo così il Napoli, nonostante ad inizio carriera abbia usato anche il 4-2-4. Osimhen non c'è anche se non è ufficiale la sua partenza. Abbiamo tenuto Rrahmani e Natan con Meret, Anguissa e Lobotka, Di Lorenzo a destra e Politano-Kvara esterni d'attacco. Nel suo Napoli, ci potrebbe essere spazio per tre acquisti: un difensore centrale rapido, un esterno sinistro veloce e bravo a saltare l'uomo, ed un attaccante fisico alla Lukaku, che potrebbero essere presi con il 'tesoretto' in arrivo dalla futura cessione di Osimhen".