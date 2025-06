Il pallone del gol di Pedro finisce a Miami, pizzaiolo napoletano: "L'abbiamo comprato all’asta"

Il pallone del gol di Pedro, forse quello più importante della stagione. Anche quel gol ha permesso al Napoli di laurearsi campione d’Italia, un Napoli che in quel momento era fermo sullo 0-0 a Parma e aspettava buone notizie da Milano. Quelle buone notizie sono arrivate e noi abbiamo sentito in un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli chi ha comprato all’asta il pallone del gol del giocatore della Lazio, si chiama Loris ed è un grande tifoso del Napoli e pizzaiolo a Miami: "La penultima giornata di campionato è stato un susseguirsi di emozioni…gli ultimi minuti non sapevamo più su quale schermo guardare. Al momento del rigore assegnato alla Lazio credo che tutti gli 'occhi' dei tifosi del Napoli erano li pronti a spingere in porta il pallone che poteva rappresentare quello decisivo così come poi si è rivelato”.

Ora aspettate solo la firma del giocatore della Lazio…magari con dedica ai tifosi del Napoli? “Sarebbe bellissimo, proveremo sicuramente a far pervenire il messaggio a Pedrito. Tifare Napoli all’estero è ancora più coinvolgente è un modo per tenere vivo il legame con la nostra terra d’origine. La partita del Napoli rappresenta un momento di condivisione tra tutti i napoletani a Miami che si riuniscono nella storica Pizzeria pummarola Miami beach. In quei momenti è stato come essere a Napoli. Gioia, lacrime e tanto folclore come solo I napoletani sanno fare”.

Inviterete Pedro a mangiare da voi? “Pedro come anche Orsolini…..e chiaramente tutti I calciatori del Napoli saranno sempre graditissimi ospiti in tutte le location delle nostre pizzerie”.