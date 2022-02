Il Penzo di Venezia favorisce chi si chiude, Allegri disse: "E' più stretto, lì è tutto strano"

Tra gli addetti ai lavori s'è parlato spesso dello stadio Penzo di Venezia, più stretto di 3 metri non avendo spazio ai lati per un'estensione. Recentemente ne ha parlato anche Max Allegri che con la Juventus non è andato oltre al pareggio ed alla vigilia avvisò delle difficoltà: "A Venezia è tutto particolare. Arrivi in vaporetto, ti guardi attorno, entri e sembra che tutto sia più piccolo, più stretto, la palla è sempre in gioco. Se vai lì e non fai una partita da provinciale, rischi di farti male". E poi appunto le misure da gestire: "è più stretto del normale, anche di tre metri" e dunque in teoria può favorire chi si chiude rispetto a chi deve aggirarlo andando sull'esterno.