Il prep. atletico Pincolini: "Impossibile ipotizzare adesso date per ripresa campionati"

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico dell'Italia Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' impossibile fare delle date per la ripresa del calcio. La FIGC stessa ribadisce di restare in casa, è l'unica cosa da fare adesso. Ogni cosa che facciamo può permetterci di partire un giorno o una settimana prima, dobbiamo essere noi bravi in questa fase. Siamo in questa centrifuga perché qualcuno aveva minimizzato la situazione, ora non bisogna piùà farlo".